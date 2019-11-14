網球》卓家姊妹挺進海碩盃4強 締造生涯最佳戰績

台灣雙打好手卓宜萱（左）／卓宜岑（右）直落二擊敗對手。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年台北海碩女網賽在台北小巨蛋進行，地主組合卓宜萱／卓宜岑雙打次輪合作無間，6：3、6：4擊退保加利亞席妮可娃（Isabella Shinikova））、印度童貝瑞（Prarthana Thombare），卓家姊妹2連勝挺進4強，已締造生涯最佳戰績。

芳齡19、18歲的卓宜萱、卓宜岑，從10歲開始配合雙打，最大優勢就是默契好、訓練與生活容易配合，雖然彼此個性不太相同，也偶爾會吵架爭執，但只要相互溝通，大小問題都能迎刃而解，本屆她們雙打臨時報名補進，卻意外拚出代表作，賽後兩人異口同聲說，贏球很興奮，拚完手甚至還在抖，「我們把握關鍵分，戰術執行徹底。因為對手前排較差，賽前就設定主動攻擊。」

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人高馬大的卓家姊妹，就以詹詠然／詹皓晴這對成名姊妹檔為目標，還自認發球比前輩們更具優勢，卓宜萱說：「打到4強對我們的職業積分有幫助，希望明年可以一起挑戰WTA賽事，不像今年都打ITF等級。」

台灣雙打好手卓宜萱（黑衣）／卓宜岑（黄衣）直落二擊敗對手。（記者陳志曲攝）

卓宜萱（黑衣）／卓宜岑（黄衣）挺進海碩盃女雙四強。（記者陳志曲攝）

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