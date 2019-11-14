足球》不只棒球要搶奧運 台灣女子拿泰國練兵

台灣女足明晚7點於台北田徑場和泰國女足國家隊進行友誼賽。（取自中華民國足球協會CTFA）
〔體育中心/綜合報導〕2019年主場最終戰，台灣女足明晚7點於台北田徑場迎戰泰國女足國家隊，全力備戰奧運資格賽。
從今年4月台灣女足在卡達擊敗菲律賓、伊朗和巴勒斯坦成功晉級2020東京奧運女子足球最終輪後，台灣女足選手便積極備戰資格賽最終輪。
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這次足協特別安排近年進步迅速，實力強勁的泰國女足國家隊來台進行交手，檢視台灣女足備戰狀態。泰國女足代表隊已經連續兩屆踢進女足世界盃會內賽，近年也稱霸東南亞女足。
本次友誼賽台灣女足選手也是全體到齊，以最完整的陣容面對來訪的泰國女足國家隊，今年木蘭聯賽的金靴獎得主李綉琴、奧運資格賽第二輪的晉級功臣廖玟淇、國家隊不動主力王湘惠、曾淑娥和包欣玄等人都在本次大名單中，準備在台北田徑場力抗強敵泰國隊。
在賽前記者會上台灣總教練越後和男表示：「雖然球員這幾天才歸隊到齊，但我們會盡力踢出一場精彩的比賽。對我們來說，泰國隊的實力稍為高出一點點，也想看看哪些選手能夠在這種情況下仍然能夠發揮。」
隊長丁旗則是表示：「之前與泰國隊交手過，這會是一場很辛苦的比賽，希望能夠把勝利留在台灣。」
台灣女足將在11月15日晚間7點於台北田徑場迎戰泰國隊，接著於11月20日晚間7點30分於緬甸客場出戰緬甸女足國家隊。
12月11至17日將於南韓釜山出賽東亞盃女足決賽圈，最後於明年2月赴中國參加奧運女足資格賽最終輪。11月15日賽事門票已經全面開賣，預售全票200元，現場全票300元整，優待票150元。
2019國際女子足球友誼賽 台灣vs泰國
台灣女足大名單
背號姓名位置所屬球隊
1程思瑜GK台中藍鯨
2卓莉萍MF花蓮
3卓莉珊MF花蓮
4包欣玄MF台中藍鯨
5蘇芯芸DF花蓮
6林雅涵DF花蓮
7陳燕萍FW花蓮
8王湘惠MF花蓮
9李綉琴FW台中藍鯨
10曾淑娥FW自由球員
11楊雅涵FW台北國際
14藍昱絜MF高雄陽信
15潘彥昕DF臺北熊讚
16張愫心DF花蓮
17丁旗FW花蓮
18廖玟淇GK新北航源
19蘇育萱FW台中藍鯨
21林欣卉FW臺北熊讚
22丁家英MF高雄陽信
23陳若瑋DF台北國際
24粘菁云MF臺北熊讚
25林雅惠MF臺北熊讚
26李佩容DF台中藍鯨
總教練：越後和男