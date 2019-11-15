12強》代表墨西哥創佳績 完全比賽洋投暢談中職美好回憶

瑞安。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕有中職統一獅洋投瑞安（Ryan Verdugo）在列的墨西哥隊，在本屆12強賽打出佳績，國際棒壘總會（WBSC）官網刊出瑞安專訪，他暢談中職經驗，以及表示明年很樂意再來台灣打球。

32歲的瑞安在2018年10月7日對中信兄弟投出中職史上第一場完全比賽，他的祖父母都是墨西哥移民，他自己則在美國加州長大，自覺還與墨西哥有連結，因此當找到他代表墨西哥參加12強時他深感榮幸。

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瑞安回憶完全比賽那天：「兄弟打者從一開始就非常積極進攻，不用投太多球就投到後面，也要歸功防守。」不過雙方僵持0比0，直到最後統一獅靠郭阜林在9局下再見陽春砲突破僵局，瑞安說：「我印象很深刻，真的太酷了。」

瑞安與統一的合約在本季結束，「我還沒談明年續約，球隊希望在11月下旬時討論，我很樂意續留，我在那裏度過了非常愉快的時光。」雖然在亞洲打球對於一個西方國家的年輕人來說或許是個挑戰，「一年只能見一次家人和朋友，但我留下許多美好回憶。」

最後瑞安表示，希望墨西哥能爭取進入奧運，「我們像支團隊凝聚在一起，是很棒的經歷，如果能代表墨西哥參加奧運，就是一個巨大的榮譽。」

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