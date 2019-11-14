香港賽》三局天！周天成化解3賽末點 逆轉卡夏普驚險晉級8強

周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今日在超級500系列香港羽球公開賽，連兩天進入「3局大戰」，小天這次於次局展現強心臟，化解對手3個賽末點，最終以12：21、23：21、21：10逆轉世界排名25的印度卡夏普，驚險收下對戰4連勝及男單8強門票。

周天成生涯交手印度前球后賽娜的丈夫卡夏普5次，從2014年瑞士公開賽吞對戰2連敗，2015年全英公開賽、日本公開賽及今年泰國公開賽都直落2獲勝，拿下對戰3連勝。

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周天成今日再遇卡夏普，首局雖2：0領先，但被追平後整個狀況就急轉直下，且在12：15落後又被卡夏普連拿6分直接讓出。小天在次局也只能在後苦苦追趕，即使兩度追到1分差距，卻先判斷失誤及對手幸運翻網球，卡夏普握有3個賽末點，而小天展現強心臟一一化解，也終於在個人第2個局點，驚險扳平。

周天成前役和日本常山幹太激戰3局脫穎而出，今日又迎來3局大戰，小天在決勝局獲得極佳氣勢，於4：3領先拉出一波7：1攻勢，該局最多領先對手10分，以逆轉之姿挺進8強，追平2015年於香港賽的最佳成績。

周天成8強對手將是世界排名第8印尼好手金廷、世界排名23丹麥選手約根森之間的勝方。

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