網球》李亞軒／吳芳嫺逆轉勝 海碩盃驚險晉4強

台灣雙打選手李亞軒／吳芳嫺與雷娜／舒茲纏鬥到第三盤才拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年台北海碩女網賽在台北小巨蛋進行，李亞軒／吳芳嫺後勁十足，首盤丟掉後全力反撲，歷經搶10激戰，終挾3：6、6：3、11：9大逆轉第3種子荷蘭舒兹（Bibiane Schoofs）／印度雷娜（Ankita Raina），李／吳2連勝安抵雙打4強，坐等對手明日出線。

台灣雙打選手李亞軒／吳芳嫺與雷娜／舒茲纏鬥到第三盤才拿下勝利。（記者陳志曲攝）

面對來勢洶洶的「荷印聯軍」，26歲李亞軒與年輕6歲的吳芳嫺熱機稍慢，第4局發球失守，接下來又錯失回破機會，差距被拉開，首盤拱手讓人。次盤李／吳在熱情地主球迷加油助威下重整旗鼓，第8局首度破發成功，順勢保發扳回一城。戰線拉入決勝搶10，拚出信心地主台將人馬加足火力，取得5：1大幅領先，儘管9：6聽牌又錯失3個賽末點，被追成9：9時她們穩住陣腳，再下關鍵2分驚險獲勝。

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李亞軒／吳芳嫺4強對手，將是澳洲頭號種子羅迪歐諾娃（Arina Rodionova）／珊德絲（Storm Sanders）週五對決俄國組合扎拉米澤（Natela Dzalamidze）／拉珂希莫娃（Kamilla Rakhimova）的勝方。

台灣雙打選手李亞軒／吳芳嫺與雷娜／舒茲纏鬥到第三盤才拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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