12強》國際賽沒人看？日本隊票房冷 日媒分析原因

日本代表隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全台瘋世界棒球12強賽，但相對地在日本舉辦的複賽，票房冷清，在東京巨蛋舉行的美日之戰，觀眾人數不到3萬人。日媒認為，除了高人氣選手退賽、球員擔心受傷之外，有球界OB認為國際賽實在太多了。

日本隊在複賽首戰澳洲，比賽地點在千葉球場，只吸引17819人到場，比羅德今年平均1場人數23463人還要少。而12日的日美之戰在東京巨蛋舉行，也只有27827人，13日的日墨之戰則有31776人，但都離滿場約46000人有一段差距。

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《日刊現代》報導，去年金足農的吉田輝星等人參加U18代表隊的熱身賽時，平日就吸引1萬6000人進場，但頂尖國家隊卻無法吸引球迷，令人感到寂寞。

日本隊人氣下降的原因，除了大聯盟現役的洋基田中將大、小熊達比修有、以及天使隊大谷翔平等人無法參賽，也包含辭退的選手增多，巨人王牌菅野智之、軟銀千賀滉大和柳田悠岐、橫濱DeNA主砲筒香嘉智等國內頂尖好手，也都退出國家隊。

有球界的OB指出，這次辭退國家代表隊的選手中，有人擔心在秋季期間打棒球受傷，但也有球員考慮到未來挑戰大聯盟，想在國際大賽中展現身手。即使是日本頂尖好手，披上國家隊球衣的意願也在下降。

《日刊現代》指出，日本球員不願打國家隊，還有另一個方面的聲音，就是國際賽太多了。球界OB認為，日本棒球機構（NPB）常以日本代表隊的名義，舉行多場強化試合等熱身賽，雖然年輕選手能在國際賽中獲得經驗，但退出者層出不窮。

該人士也提到，由於日本橄欖球代表隊在世界盃所掀起的熱潮，讓日本棒球代表隊在國際賽的價值下降，也是理所當然的事情，「現在只能說是為了NPB的票房和周邊收入而賺錢的地方。與奧運、2006年和2009年的經典賽相比，許多球員都感受到國家隊的價值不斷下降。」

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