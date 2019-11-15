MLB》「神鱒」粉碎太空人美夢 生涯三度獲美聯MVP

天使強打楚奧特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟年度最有價值球員今天公布，天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）擊敗太空人柏格曼（Alex Bregman），生涯第三度榮獲年度MVP。

楚奧特本季繳出45轟、104分打點、打擊率0.291，上壘率高達0.438，整體攻擊指數（OPS）高達1.083。楚奧特成為史上第10位生涯獲得三座年度MVP的選手，巨人傳奇強打邦茲（Barry Bonds）生涯奪七座MVP仍是大聯盟史上最多。

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楚奧特獲得17張第一名選票、13張第二名選票，總分為355分。而柏格曼拿到13張第一名選票、17張第二名選票，總分為335分。運動家游擊手希米恩（Marcus Semien）的總分為228分。

柏格曼本季繳出41轟、112分打點、0.292打擊率，選到聯盟最多的119次保送；希米恩今年有著33轟、92分打點、0.285打擊率的表現。

此外，太空人古巴強打艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）奪美聯新人王，強投韋蘭德（Justin Verlander）獲得美聯塞揚獎，若柏格曼能奪年度MVP，將是史上首支在同一個球季囊括年度MVP、塞揚獎、年度新人的球隊，但可惜柏格曼未能拿到美聯MVP。

太空人柏格曼。（資料照，法新社）

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