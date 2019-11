NBA》籃網折損大將！ 雷佛特拇指動刀缺陣4到6週

籃網後衛雷佛特(左)預計缺陣4到6週。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,籃網後衛雷佛特(Caris LeVert)於今日接受右手拇指的韌帶手術,預計將會缺陣4到6週。

Timeline on a Caris LeVert return to Nets after today’s surgery to repair ligaments in thumb: Four to six weeks, per sources.