NBA》籃網折損大將！ 雷佛特拇指動刀缺陣4到6週

籃網後衛雷佛特（左）預計缺陣4到6週。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網後衛雷佛特（Caris LeVert）於今日接受右手拇指的韌帶手術，預計將會缺陣4到6週。

Timeline on a Caris LeVert return to Nets after today’s surgery to repair ligaments in thumb: Four to six weeks, per sources. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） 2019年11月14日

在籃網宣布雷佛特要動刀後，並未明確指出雷佛特復出的時間表，只表示雷佛特會無限期缺陣，並且適當提供他的傷勢狀況。但《ESPN》記者沃納洛斯基從消息人士得知 ，雷佛特將會休兵4到6週。

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25歲的雷佛特本賽季場均繳出16.8分、5籃板、4助攻，是籃網的第三得分手，僅次汀維迪（Spencer Dinwiddie）的17.1分和厄文（Kyrie Irving）的29.7分，在雷佛特缺陣的這段期間，籃網無疑是折損了一名大將。

此外，籃網今日作客金塊，陣中明星後衛厄文因前役右肩遭到撞擊，目前尚未確定今日能否出戰，不過籃網團隊表示，厄文出賽的可能性頗高。

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