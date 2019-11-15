網球》喬帥年終賽不敵費爸 「蠻牛」確定5度榮登年終球王

納達爾確定成為年終球王。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP男子年終總決賽，瑞士天王費德爾（Roger Federer）報了今年溫網的一箭之仇，以6：4、6：3直落二擊敗塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic），順利晉級四強，也讓納達爾（Rafael Nadal）確定成為年終球王。

積分原本小幅落後的喬科維奇必須打進年終賽決賽、且納達爾在決賽前出局，才有可能超車登頂，不過今天喬帥就自己先敗給了費爸，也因此讓「蠻牛」第五度成為年終球王。

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費德爾順利晉級年終賽四強。（美聯社）

費德爾與喬科維奇在此役之前都是1勝1負，這是兩人在溫網的經典5盤大戰後首度對決，費爸這次只花了73分鐘就強勢出線，中止對戰4連敗，同時也讓4屆年終賽冠軍喬科維奇自2011年後首度在四強前出局。

喬科維奇遭淘汰。（路透）

另一方面，雖然確定拿下年終球王，納達爾在年終賽的命運仍然未卜，他必須先擊敗希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），且還要靠俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）力退德國好手小茲維瑞夫（Alexander Zverev），才有機會躋身四強。

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