NBA》七六人新秀超有愛 暖心慰問癌症病童

七六人新秀塞布林（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人新秀塞布林（ Matisse Thybulle ）除了在場上奮力拚戰外，場下的舉動更是愛心滿滿，近日塞布林前往費城兒童醫院，慰問一名7歲的癌症病童。

7歲的弗雷迪（Freddy）是七六人的超級粉絲，但上個月卻不幸被診斷出罹患B型淋巴細胞白血病，弗雷迪的母親柯利（Beth Curley）為了舒緩兒子低落的心情，透過Instagram傳訊息給塞布林，不過柯利也坦言剛開始接觸塞布林時，並不了解這位球員。

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柯利在接受《CBS Philly》採訪時表示，「我只是向他傾心，我從未這樣傳過訊息給運動員，但弗雷迪就是這樣的粉絲，我只是感覺塞布林會接受。」

果不其然，塞布林幾小時後就做出回應，並在隔天下午趕去醫院探視。弗雷迪的姐姐布林（ Brynn ）在接受《CBS Philly》採訪時提到，「他真的非常友善，塞布林來到病房時，並不是直接去找弗雷迪，他還向我們所有人擊掌。」接著，弗雷迪也和塞布林進行了一場比賽，最終弗雷迪27：2擊敗塞布林。

值得一提的是，塞布林的母親伊麗莎白（Elizabeth）在塞布林17歲時，就因白血病過世，因此現年22歲的塞布林才會盡自己一切的能力為白血病患者提供幫助。

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