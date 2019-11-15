MLB》自由市場寒冬 雙城強投、白襪重砲接受合格報價

歐多里齊（左）以及阿布瑞尤接受原球隊合格報價。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕在不少球員拒絕球隊開出的合格報價後，今有兩位自由球員決定接受1780萬美金的報價、續留母隊，分別是雙城隊投手歐多里齊（Jake Odorizzi）以及白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）。

即將滿30歲的歐多里齊今年在雙城投出生涯年，貢獻15勝7負、防禦率3.51的成績，除首度入選明星賽，178次三振也是生涯新高，他在美聯分區系列戰G3面對洋基時迎來季後賽初登板，繳出5局失2分的不俗成績，不過最後仍苦吞敗仗。此外，他在過去的6年都能至少扛下28場先發，且至少負擔143局，續航力不成問題。

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古巴重砲阿布瑞尤生涯在白襪6年入選過3次明星賽，今年繳出打擊率0.284、33轟的成績，其中123分打點在美聯獨佔鰲頭。《ESPN》指出，明年將滿33歲的阿布瑞尤仍非常能夠掌握速球，他的擊球初速還是聯盟前段班，不過對變化球掌握就有待加強，且選球能力稍嫌不足，本季吞了152K，但只選到36次保送。

根據大聯盟官網，自從2012年實施這項制度以來，90名獲球隊開出合格報價的球員，加上上述2人只有8名最終接受報價，事實上，同一年有2人接受的情況也算是相當罕見，2012-2014年以及2017年這4年都完全沒有球員接受合格報價，去年則僅有韓籍投手柳賢振一人，2016年與今年一樣有2人、2015年則是目前史上最多的3人。

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