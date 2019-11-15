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MLB》太空人如何偷暗號？ 前白襪投手影片讓美網友震驚

2019/11/15 12:25

〔體育中心／綜合報導〕太空人屢次被他隊控訴偷暗號，而前太空人、現為運動家的投手費爾斯（Mike Fiers）爆料球隊靠電子設備偷取暗號，引發軒然大波。有外國的棒球網紅近期分析太空人打暗號的影片，讓美國網友震驚。

The Athletic》指出，前白襪投手法庫哈（Danny Farquhar）曾在2017年9月21日於太空人主場美粒果棒球場（Minute Maid Park）出賽，他發現只要在投球前，休息室還傳出「砰砰（bang bang）」的聲音，就像是打出要投變速球的暗號。

法庫哈提到，當時他投了一顆很好的變速球，對手還是打成界外。再聽到砰聲後，就走下投手丘換暗號。

Youtube頻道「Jomboy Media」找出當天的影片做分析，發現只要法庫哈投直球，就沒有砰聲，而「砰」一聲則是滑球，「砰砰」兩聲則是變速球。法庫哈發覺不對勁後，立即下投手丘和捕手討論換暗號後，下一球對方也沒有發出砰聲的信號，法庫哈就用變化球三振對手。

更多相關影片請點此

前白襪投手法庫哈。（資料照，美聯社）

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