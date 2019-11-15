12強》和張奕都是「棄打從投」 江少慶再升級

江少慶（左）、和張奕都是棄打從投。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕張奕去年棄打從投，在這次12強和江少慶組成台灣隊「雙王牌」；事實上，江少慶也是赴美後才開始接觸當投手，如今更上一層樓，「一次一次國際賽，讓自己實力更純熟。」

從2014年仁川亞運、2017年第4屆經典賽，再到今年12強賽，江少慶終於成為國家隊主力先發，他認為這次已做好準備、面對更高張力的比賽。從江少慶至今兩場先發11.2局失3分的表現，他確實扮演好自己的先發投手本分。

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「其實就是做好準備，再聽教練團安排，球員就做好本分。」江少慶昨天在練球時就已踏上東京巨蛋的投手丘，模擬一下對付打者的視覺，「因為每個投手丘都不太一樣，要去適應高度和反應，有些球場後面會看起來比較遠，感覺投捕手會特別遠，視覺上會有差距。」

這次和張奕組成台灣隊「雙王牌」，江少慶認為他很厲害，之前不是投手，相信他的天賦和實力都很好。但其實江少慶在高中也是野手，「直到出國才開始接觸當投手，棄野從投，我們差不多啦！」

經過國際賽的洗禮，江少慶表示對於當然會增加自信心，也累積自己的經驗，「我也希望再努力一點，明年能夠升上去（指大聯盟）。」

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