NBA》獨行俠明星前鋒重返紐約 球迷無情狂噓伺候（影音）

獨行俠明星前鋒波辛傑斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠明星前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）今日首度重返老東家尼克的麥迪遜廣場花園出賽，並沒有受到隆重的致敬影片和熱烈歡迎，反倒是現場的球迷抱以噓聲伺候。

Kristaps Porzingis hears the boos as he's introduced at MSG: pic.twitter.com/EPxq9xrnQJ — Knicks Videos （@sny_knicks） 2019年11月15日

波辛傑斯生涯在尼克發跡，一連待了四個球季，逐漸打出明星球員的身手，不過今年2月波辛傑斯被交易至獨行俠，今日重返老東家主場時，現場球迷噓聲四起。

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波辛傑斯在賽前熱身時，現場就已經有鼓譟的聲音出現，甚至唱國歌時，更有球迷發出「滾回拉脫維亞」、「叛徒」的怒吼聲。

Knicks fans started an "assh--e" chant when KP was shooting free-throws. pic.twitter.com/UhthdfBkjx — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年11月15日

這樣的噓聲也持續到比賽中，每當波辛傑斯持球或是投籃時，球迷們更是不放過他，使盡全力的干擾，不過現場球迷的噓聲對待，波辛傑斯似乎受到了影響，此役前4次出手都落空，直到第二節8分13秒時，才投進第一球，最終獨行俠103：106不敵尼克，波辛傑斯面對老東家繳出20分、11籃板的雙十成績。

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