NBA》獨行俠明星前鋒重返紐約 球迷無情狂噓伺候（影音）

獨行俠明星前鋒波辛傑斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠明星前鋒波辛傑斯(Kristaps Porzingis)今日首度重返老東家尼克的麥迪遜廣場花園出賽,並沒有受到隆重的致敬影片和熱烈歡迎,反倒是現場的球迷抱以噓聲伺候。

Kristaps Porzingis hears the boos as he's introduced at MSG: pic.twitter.com/EPxq9xrnQJ