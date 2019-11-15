NBA》P.喬治歸隊首秀狂飆33分！快艇仍吞2連敗

P.喬治今傷癒歸隊，首秀狂砍33分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕本季轉戰快艇的明星前鋒P.喬治（Paul George）今傷癒歸隊，首秀狂砍33分，無奈快艇在決勝節反撲未果，仍以127：132吞下2連敗。

近期飽受肩傷困擾的P.喬治，休季期間動刀治療肩傷，且在雷納德邀請下，從雷霆轉戰快艇，經過將近半年的休息及復健，今總算迎來在新東家的首戰。

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P.喬治此役共上場24分鐘，全場17投10中高效率地拿下33分、9籃板、4助攻，為快艇隊史上首秀得分的第4名，不過今天雷納德（Kawhi Leonard）輪休，還沒有機會看到雙星連線。

上半場打完，鵜鶘取得72：59領先，第3節喬治一人獨拿12分，一度率領快艇超前，不過決勝節最後3分鐘鵜鶘哈樂戴（Jrue Holiday）挺身而出，不只飆進三分球，並穩穩在罰球線上拿下分數，助隊收下勝利。

哈樂戴攻下全隊最高36分。（美聯社）

鵜鶘此役全隊飆進18顆三分球，哈樂戴攻下全隊最高36分、7助攻、6抄截，替補上陣的F.傑克森23分次之 ，中鋒菲佛斯（Derrick Favors）進帳20分、20籃板。

快艇喬治繳全隊最高33分、9籃板，L.威廉斯31分、9助攻次之。

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