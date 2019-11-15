12強》遭2分砲後反攻未果 台灣隊惜敗給美國隊

台灣隊 2：3 不敵美國。（特派記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台灣隊12強迎戰美國隊，對雙方而言都是爭搶奧運門票的關鍵戰，台灣隊先發投手吳昇峰投出優質先發，但7局下被美國隊雙城新秀魯克擊出2分砲至為關鍵，終場台灣隊2:3敗北。

台美雙方前5局戰平，6局上胡金龍面對左投手弗林，擊出中外野方向陽春砲，雖然二壘審席瓦第一時間毫無反應，重播輔助判決仍還台灣隊公道，台灣隊取得1分領先。

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吳昇峰。（特派記者林正堃攝）

胡金龍開轟。（特派記者林正堃攝）

胡金龍開轟。（特派記者林正堃攝）

美國隊換投後封鎖台灣攻勢，7局下則展開反攻，台灣隊該半局先發捕手張進德因傷退場，吳昇峰則被美國隊老將克拉茲敲安，雖然三振達爾貝，但仍被魯克逮中失投球。8、9兩局美國隊分別換上海軍學院火球男宋恩、日職歐力士終結者狄克森，台灣隊打者完全遭封鎖，沒能上壘，反攻未果。

台灣隊敗給美國隊之後，美國隊仍保有搶進季軍戰的機會，台灣隊則是明天一定得贏澳洲，還得寄望已有2勝的南韓隊今天對墨西哥、明天對日本都要輸球。

魯克開轟。（特派記者林正堃攝）

吳昇峰挨轟。（特派記者林正堃攝）

洪總惋惜不已。（特派記者林正堃攝）

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