NBA》湖人不打小球戰術？ 主帥點出關鍵因素

湖人主帥沃格爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著金州勇士的小球戰術崛起，許多球隊都大幅增加三分外線的投射、佈署快速進攻的戰術，漸漸的大個子球員在場上顯得較不重要，不過開季至今，湖人堅持不採用小球戰術的原因，主帥沃格爾（Frank Vogel）也指出關鍵因素。

A.戴維斯。（資料照，美聯社）

昨日湖人120：94大勝勇士後，沃格爾賽後受訪時提到，湖人不打小球戰術的原因，與A.戴維斯（Anthony Davis）有關，「我們擁有讓A.戴維斯打大前鋒的奢華，我感覺聯盟現今的球風，中鋒位置並沒有消失，倒是具有主宰禁區能力的大前鋒逐漸沒落，如果你的球員在禁區沒有主宰能力，那當然他必須要會外線投籃，但A.戴維斯在攻守兩端都是非常優秀的球員。」

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沃格爾除了盛讚A.戴維斯外，也提到另外兩位長人「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）、麥基（JaVale McGee）的重要性。

「魔獸」豪爾德（右）。（資料照，法新社）

麥基。（資料照，法新社）

「我們陣中還有兩位中鋒，他們除了在防守端壓低失分外，同時也有主宰禁區能力，他們在高空帶來威脅，這與射手球員一樣重要，這與現今NBA有點反常理，但我認為沒有相差太多。」沃格爾表示。

目前湖人開季11場比賽，打出9勝2敗的戰績，其中湖人禁區的場均得分來到54.9分，與灰熊並列聯盟首位，顯見湖人陣中三大長人在禁區的統治力。

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