12強》扛下對澳洲先發 胡智為盼像「雙王牌」投長局數

胡智為。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕這次台灣隊有「雙王牌」江少慶和張奕挺身而出，胡智為也很感謝他們，明天確定扛下對澳洲之戰的先發投手，他當然希望自己能把局數投得越長越好。

「以往在台灣隊很少看見能夠投到6、7局的投手，兩位投手（江少慶、張奕）都挺身而出，對我們當然是非常好的事情，也能減輕牛棚的壓力。」胡智為對於「雙王牌」的好表現也很開心，他表示只要能幫助球隊贏球就很高興。

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胡智為這次只在預賽對日本中繼3.2局無責失分，他表示其實在對南韓之戰有去牛棚熱身，因為當時張奕有狀況，後來危機解決，他就當做大比賽前的練習性質牛棚，全力為明天對澳洲先發備戰。

對於澳洲隊打線，胡智為坦言瞭解不多，只認為游擊魏德（Logan Wade），是2014、2015年在雙城體系的隊友，「後來他就回到澳職，之前看他熱身賽打得不錯。」魏德在本屆12強累計23打數敲出4支安打，貢獻3分打點。

台灣隊在今天不敵美國後，若今晚南韓再贏墨西哥，就無法藉由12強賽取得奧運門票。不管如何，胡智為只能做好準備，「就像以往先發一樣，一樣平常心去面對，盡全力幫球隊贏球，能投越長局數越好，讓我們牛棚有更多休息時間。」

胡智為。（特派記者林正堃攝）

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