TAKINO台北國際滑輪溜冰賽 今大佳河濱公園點燃戰火

楊合貞。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「2019 年TAKINO臺北國際滑輪溜冰公開賽」，今起至17日在大佳河濱公園迎風溜冰場進行，來自全球16個國家、1145位滑輪溜冰高手齊聚一堂，角逐各項目最高榮耀。

本屆名將高手雲集，包括法國、德國、西班牙等歐洲名將，與陳彥成、宋青陽、楊合貞、劉懿萱、李孟竹等地主頂尖好手切磋較勁，南韓也派出35名精英選手共襄盛舉，戰況精彩可期。中華奧會主席林鴻道代表東道主昨晚宴請所有參賽隊職員，全國滑輪溜冰協會理事長劉福財也表示，這是上任以來第一場國際比賽，希望透過大家努力與付出，看到許多完美成果。

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台灣隊教練林詠翔分享帶隊前往世界各地參賽經驗，他認為台灣舉辦國際賽事越來越進步，不論軟硬體設施或工作人員素質，都已具有相當水準，2017年台北世大運曾率隊勇奪10金的他，相當看好楊合貞及陳彥成等成名東道主能帶領年輕一輩，例如林建佑等新世代好手續創佳績。

來自德國的短程衝刺王阿布瑞克特（Simon Albrecht），已第三次造訪寶島，他相當喜愛這裡的食物，也感受台灣人熱情與友善，由於歐洲現在相當寒冷，他也趁此來台避冬，過去看到許多在地小朋友熱衷直排輪，令阿布瑞克特相當開心，也希望比賽時拿出最好一面，讓更多人喜愛這項運動。

台灣年輕小將林建佑。（大會提供）

滑輪溜冰協會理事長劉福財（右）頒贈感謝狀給韓國滑輪溜冰協會理事長金榮順。（大會提供）

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