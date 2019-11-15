12強》一球之差毀掉台灣勝利 洪一中：整體來看是好比賽

台灣隊先發投手吳昇峰。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕前面6局完全壓制美國打線，台灣隊先發投手吳昇峰在捕手張進德因抽筋提前退場後，投出一顆偏高失投球，就讓美國打者逮中挨轟吞敗；但對於整場比賽，台灣隊教頭洪一中認為是場好比賽，也肯定吳昇峰的表現。

台灣隊今天以2：3不敵美國隊，只要今晚南韓隊擊敗墨西哥，就無法藉由12強賽事取得奧運門票。對於這場比賽，不管是洪總或是轟出全壘打的隊長胡金龍，都用「可惜」來形容，但都對吳昇峰的表現予以肯定。

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「我們的先發投手（吳昇峰）事實上表現得非常好，在前面六局完全壓制美國隊打者，當然第7局，一壘有跑者，稍微一偏高，就被美國打者逮中。」洪總說。

回溯7局兩出局一壘有人的狀況，洪總表示因為張進德抽筋止不下來，只好換捕手，捕手就是這樣，有時候臨時換，就是一個變數。」

在先發捕手退場後，吳昇峰續投，結果一顆偏高失投球就被美國隊第6棒魯克（Brent Rooker）逮中。洪總指出，那名打者前兩次都是三振，「沒想到因為捕手臨時出狀況，整個局勢就改變了。」

吳昇峰先發6.2局只被敲6支安打失3分，還飆出7次三振，表現讓洪總予以肯定。「今天表現很棒啊，面對這麼大的場面，美國隊打擊又算強悍，他今天以這種陰柔的球路，前面克制得滿好。」

台灣隊總教練洪一中。（特派記者林正堃攝）

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