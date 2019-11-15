12強》就怕千葉慘案再重演 南韓監督曝今對墨將「有所改變」

南韓監督金卿文受訪時表示今對墨西哥將變陣出賽。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽複賽持續開打，日前台韓大戰，連戰皆捷的南韓卻遭台灣痛宰，韓媒更稱之為「千葉慘案」，這一敗雖不至於讓他們丟了東京奧運門票，不過卻讓南韓隊上下受到相當強烈的震撼，而今晚6點南韓將碰墨西哥，就怕憾事再重演，監督金卿文接受韓媒採訪時，表示今晚將會變陣出賽。

目前在超級循環賽，墨西哥和日本戰績3勝1敗並列第一，南韓2勝1敗居次，台灣和澳洲同為1勝3敗，東京奧運門票亞太區台韓澳3搶1，若今南韓擊敗墨西哥將確定能贏得東奧門票，不過若他們最後輸球，不但週六對上日本得全力搶勝，更會讓戰況變得更加詭譎。

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以0：7慘輸給台灣後，南韓監督金卿文在接受《韓聯社》採訪時，表示「是時候該做出改變了」。

金卿文指出，前役打第三棒、以0.471打擊率傲視群雄的李政厚，將取代表現不佳的朴珉宇擔任球隊開路先鋒，而朴珉宇則換到第9棒，而陣中打點最多的金宰煥將從第5棒上升到第3棒，隊長金賢洙也會上升到第5棒，另外之前在對澳洲賽前受傷、前役替補出賽的崔廷，也將先發出賽打第7棒。

金宰煥。（資料照，法新社）

「若把金宰煥排在第三棒，我們就有一個有強打能力的打者，有機會能護送前面上壘的跑者回本壘，」金卿文指出，「雖然我們在之前排的陣容都還不錯，但我認為我們必須朝新方向發展，讓球隊攻勢更加連貫。」

而值得一提的是，南韓隊先發陣容中唯一沒有改變的，就是目前18打數僅敲3安、打擊率不到2成的重砲朴炳鎬，雖然他目前長打難產，不過總教練金卿文今卻堅持讓將他擺在4棒，仍盼他能像2008年北京奧運的李承燁一樣，在四強、金牌戰驚奇開轟。



朴炳鎬（右）。（資料照，法新社）

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