12強》力挺台灣隊 球迷開完刀拄著拐杖來加油

剛開完腳部手術的黃小姐，拄著拐杖從台灣飛來東京為台灣隊加油。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕世界12強棒球賽複賽台灣隊今天與美國隊交手，東京巨蛋一早就踴進大批為台灣隊加油球迷，很多人從台灣特地飛來加油，三壘上方的自由席幾乎被青天白日滿地紅國旗佔滿，有位拄著拐杖的球迷黃小姐才剛動完腳部手術就飛來東京看球，雖然比敗結果逆轉敗，但黃小姐不絕望，明天還要繼續到球場加油。

台灣隊今天對美國和明天對澳洲的球賽都是在東京巨蛋舉行，今天進場的台灣球迷明顯比前兩天在千葉ZOZO球場多，外野的大鼓和喇叭應援團聲勢響亮，進場後就有球迷發送每位球員的應援歌詞，日本球迷也幾乎一面倒為台灣加油，自由席上還有日本球迷熟練地跳著應援舞。

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胡金龍6局擊出全壘打時，球迷興奮躍起。（記者林翠儀攝）

來自台北的黃小姐說，先前在桃園球場看球時太嗨一腳踩空跌傷，嚴重到必須動手術縫合，雖然才剛動完手術，不過她還是拄著拐杖到洲際球場為台灣隊的3場比賽加油，這兩天更特地飛來東京，不想在重要的比賽上缺席。

今天的比賽，台灣隊在6局時由胡金龍以一發全壘打擊出超前分，觀眾席立即響起了「台灣英雄 胡金龍」的震耳歡呼聲，許多球迷興奮的跳起來。雖然最後被美國隊逆轉勝，但球迷們不絕望，由於明天是周六，預料還會有更多台日球迷進場為台灣隊加油。

球迷自製創意加油卡。（記者林翠儀攝）

國旗幾乎佔滿三壘上方自由席。（記者林翠儀攝）

東京巨蛋今天踴入大批台灣球迷。（記者林翠儀攝）

東京巨蛋今天踴入大批台灣球迷。（記者林翠儀攝）

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