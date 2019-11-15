羽球》中國網友玻璃心碎！李卓耀「51手勢」挺港再完爆中國新星

地主香港僅存男單好手李卓耀。（資料照，圖片取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列香港羽球公開賽持續開打，在香港男單伍家朗、黃永棋陸續遭淘汰後，遞補拿到資格的李卓耀成為男單僅存地主選手，而他在首輪比賽擊敗泰國塔馬辛後霸氣比出挺港的「51手勢」，隨後又在次輪直落二痛宰中國新星石宇奇，而他今再爆冷扳倒第7種子丹麥好手安賽龍晉級，讓中國網友玻璃心碎了一地。

去年在香港公開賽殺進4強的李卓耀，本屆遞補拿到參賽資格，首輪就得面對排名高於自己的強敵塔馬辛，不過他表現不俗，僅花45分就快意擊敗泰國好手，獲勝後情緒激昂的他高舉雙手比出被視為是「五大訴求，缺一不可」挺港的51手勢，獲得全場球迷喝采。

請繼續往下閱讀...

李卓耀賽後霸氣比出挺港的「51手勢」。（圖片截取自IG）

李卓耀賽後受訪時霸氣表示，這場勝利是要幫香港人爭口氣，當被問到手勢的意思時，他則表示「明的人自然會明，不明就算了」。而他高調挺港獲得自家人聲援，但卻也引來中國網友不滿開砲，紛紛留言表示「要石宇奇打爆這港獨覺青」。

沒想到李卓耀昨對上石宇奇，首局就以21：9爆打中國新星，次局兩人交戰到延長最後仍游李卓耀以26：24漂亮收下勝利，僅花了35分鐘就擊潰被寄予厚望的石宇奇，讓中國網友玻璃心全碎一地。



石宇奇昨遭李卓耀痛宰。（資料照，圖片取自BWF）

而稍早他在8強交手名列大會第7種子的安賽龍，僅花38分鐘就秋風掃落葉以21：14、21：19直落二拍下前丹麥球王，連兩年成功在殺進香港公開賽4強，堪稱本屆最大黑馬。而李卓耀接下來的對手將是靠著中國一哥諶龍傷退，輕鬆晉級的印度一哥（Kidambi Srikanth）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法