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12強》近20年一級國際賽事 南韓對日本勝率近6成

2019/11/15 20:30

近20年一級國際賽事，南韓對日本勝率近6成。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕第二屆世界12強棒球賽，焦點日韓大戰明天晚上6點將在東京巨蛋點燃戰火，日本由岸孝之先發，南韓先發投手未定，有可能由王牌梁玹種登板，不過，如果今晚南韓擊敗墨西哥，梁玹種或許會留到冠軍戰或季軍戰先發。

翻閱近20年日、韓在一級國際賽事交手，以職業球星為主力對壘，雙方可說有來有往，堪稱世紀對決、世仇交鋒，包括奧運、經典賽、12強賽，以及與奧運門票資格有關的亞錦賽，日、韓總計對決17次，南韓取得10勝7敗領先優勢，勝率達0.588。

其中，上一屆12強賽預賽南韓雖遭大谷翔平壓制，以0:5不敵日本，不過四強賽雙方交手馬上扳回顏面，以4:3險勝日本，闖進冠軍戰，最終順利擊敗美國奪冠。

2008年金卿文領軍的南韓也很經典，預賽先以5:3擊敗日本，四強賽再以6:2打敗日本，金牌戰勝古巴奪金。

★近20年一級國際賽事日韓對戰成績

國際賽

比賽結果

2015十二強賽

日5:0韓（預賽）

韓4:3日（四強賽）

2009經典賽

日14:2韓（預賽）

韓1:0日（預賽）

韓4:1日（複賽）

日6:2韓（複賽）

日5:3韓（決賽）

2008北京奧運

韓5:3日（預賽）

韓6:2日（四強賽）

2007亞錦賽

日4:3韓

2006經典賽

韓3:2日（預賽）

韓2:1日（八強賽）

日6:0韓（四強賽）

2003亞錦賽

日2:0韓

2000雪梨奧運

韓7:6日（預賽）

韓3:1日（銅牌戰）

1999亞錦賽

韓5:3日

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