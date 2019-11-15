香港賽》終於打贏「天敵前輩」！陳雨菲生涯首度擊敗何冰嬌

陳雨菲今在香港賽中國內戰，終於拿下生涯對戰何冰嬌首勝。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國一姊陳雨菲與二姊何冰嬌，今再度在香港公開賽女單8強對決，陳雨菲先輸一局後卻倒趕兩局，以16：21、21：9、21：15、鏖戰63分鐘在這場中國內戰中勝出，終於終止對戰5連敗，擊敗生涯還沒贏過的前輩何冰嬌。

雙方首局比分打得膠著，戰到5：5，陳雨菲慘遭何冰嬌壓制，最後以16：21失掉首局，次局陳雨菲重振旗鼓、展開反攻，打到7：6時連趕6分要到領先優勢，以21：9輕鬆扳回一城，決勝局陳雨菲原本保持領先，沒想到技術暫停後，卻被何冰嬌連拿3分追平，不過陳雨菲最後靜下心來，局末連續得分，最終就贏下比賽晉級4強。

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何冰嬌年紀比一姊陳雨菲稍長，從里約奧運後擔當中國女單的頭牌，近年在國際賽上表現卻不如後起之秀陳雨菲，不過之前何冰嬌對戰陳雨菲卻是頻頻取勝，加上今年南韓賽已經拿下5連勝，不過這次卻讓陳雨菲扳回一城，也終於拿下兩人生涯對戰首勝。

而陳雨菲在4強戰的對手將是華裔美籍張蓓雯，兩人生涯僅在今年超級1000系列印尼公開賽交手過1次，當時由陳雨菲歷經3局苦戰奪勝。

何冰嬌鏖戰三局勝出，仍不敵陳雨菲。（資料照，歐新社）

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