桌球》大逆轉法國一哥 林昀儒8強再戰球王樊振東

林昀儒逆轉打敗法國一哥高齊，晉級男單八強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒今晚在2019年奧地利公開賽男單16強戰，克服局數1:3落後，以4:3逆轉世界排名22的法國一哥高齊，8強戰將再度對決世界球王樊振東。

世界排名第10的林昀儒去年瑞典公開賽曾以4:1擊敗高齊，但今天再度交手戰局卻完全不同，小林前四局無謂失誤過多，以11:8、9:11、9:11、8:11陷入苦戰。

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第五局，林昀儒雖以11:7扳回一城，第六局又遭遇亂流以4:8落後，但此時領先的高齊未能一鼓作氣，反而採取守勢，不斷地放高球，小林展現優異的基本功，連拿7分扭轉乾坤，也徹底打垮對手士氣。

決勝局，林昀儒找回自己的節奏，以8:2強勢開局，雖一度被高齊追到9:7，但最後仍展現超強抗壓性，以11:7拿下勝利。

女雙方面，國泰組合陳思羽/鄭先知，同樣上演逆轉秀，以3:2打敗新加坡組合林葉/于夢雨，今年第四度闖進4強，將與日本組合石川佳純/平野美宇爭奪決賽門票。

今年在捷克、日本、德國公開賽都闖進4強的陳思羽/鄭先知，4個月前在澳洲公開賽16強戰曾以0:3敗給林葉/于夢雨，今天再度交手前三局也以2:11、11:5、5:11落後，第四局，陳鄭配打出一波10:0完美開局，11:1再度扳平戰局。

決勝局，陳鄭配在5:8落後時沉穩以對，最後以11:9逆轉，完成甜蜜復仇，。

男雙方面，莊智淵/陳建安在8強戰因莊智淵身體不適退賽，保送南韓組合鄭榮植/李尚洙晉級四強。

陳思羽／鄭先知逆轉新加坡組合晉級。（資料照，圖片取自ITTF官網）

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