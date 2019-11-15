12強》墨「卡韓」失敗 台灣拚奧運只剩明年6搶1

南韓吃下7分大局，最終力退墨西哥取得東奧門票。（特派記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界12強棒球賽今晚韓墨大戰，南韓第5局一輪猛攻灌進7分，最終就以7:3力退墨西哥，也意味台灣無法打進四強，失去靠12強賽爭取東京奧運門票資格，最後機會只剩明年6搶1洲際資格賽，南韓則取得東奧門票。

目前超級循環賽戰績，日、韓以3勝1敗並列第一，墨西哥3勝2敗排名第3，美國2勝3敗名列第4，台灣和澳洲1勝3敗同居第5名。

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換句話說，明天即使台灣擊敗澳洲，和美國戰績同為2勝3敗，但因今天台灣敗給美國，比較對戰關係，台灣只能屈居第5，澳洲在六強複賽墊底，美國晉級後天季軍戰；如果澳洲贏台灣，因澳洲複賽曾擊敗美國，因此，澳洲就能與墨西哥打季軍戰，美國被擠到第5名，墨西哥在12強賽美洲區排名第一，優於美國，提前確定取得東奧門票。

下午不敵美國，加上南韓晚場又贏球，台灣拚奧運機會只剩明年6搶1。（特派記者林正堃攝）

另一方面，明天日韓大戰，輸球的一方戰績為3勝2敗和墨西哥相同，但因日本、南韓都在複賽擊敗墨西哥，比較對戰關係，日、韓皆能晉級後天冠軍戰，因此，明天日韓之戰勝負都不影響冠軍戰對戰組合。

此役前4局雙方難越雷池一步，5局上墨西哥發動攻勢，薩拉查（Javier Salazar）敲出三壘方向滾地球，三壘手崔廷美技撲接，不料暴傳一壘，薩拉查一溜煙奔上二壘，紀錄上為一安打、一失誤，下一棒瓊斯（Jonathan Jones）轟出左外野兩分砲，墨西哥取得以2：0領先，瓊斯這一棒也把南韓先發下勾投手朴鐘勳打退場，總計投4.1局被敲4安，失2分。

5局下南韓吹起反攻號角，金賢洙、梁義智獲得四壞球保送，崔廷安打形成無人出局滿壘，閔炳憲敲安帶有1分打點，朴珉宇獲四壞球保送，擠回追平分。

南韓攻勢一波接一波，李政厚擊出飛球，墨西哥二壘手奎羅斯沒接牢球，撿起來傳二壘完成封殺，南韓跑回超前分，接著金河成敲安帶有1分打點，南韓4:2領先，此時朴炳鎬遭觸身球保送形成滿壘，金賢洙敲出二壘安打，把壘上三名跑者全掃回來，南韓以7：2大幅領先墨西哥，奠定勝基。

6局上墨西哥反攻，納瓦洛（Efren Navarro）和索利斯（Ali Solis）接連敲出長打追回1分，無奈後續攻勢乏力，最終就以4分之差落敗。

墨西哥中繼投手上場放火。（特派記者林正堃攝）

南韓拿下勝利並則取得東奧門票。（特派記者林正堃攝）

南韓拿下勝利並則取得東奧門票。（特派記者林正堃攝）

南韓拿下勝利並則取得東奧門票。（特派記者林正堃攝）

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