網球》澳洲頭號種子晉海碩盃4強 明晚與李亞軒／吳芳嫺拚決賽門票

羅迪歐諾娃/珊德絲直落二擊敗札拉米澤/拉柯希莫娃，將在明天迎戰李亞軒/吳芳嫺。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年台北海碩女網賽在台北小巨蛋進行，澳洲頭號種子羅迪歐諾娃（Arina Rodionova）／珊德絲（Storm Sanders）技高一籌，2個6：3解決俄國組合扎拉米澤（Natela Dzalamidze）／拉珂希莫娃（Kamilla Rakhimova），週六晚間約7時將與地主希望李亞軒／吳芳嫺爭奪雙打決戰門票。

羅迪歐諾娃／珊德絲默契純熟且經驗豐富，開賽互破5：1拉開差距，雖遭俄女人馬回破追回2局，她們及時回穩保發先馳得盤；來勢洶洶的澳客次盤同樣互破拉鋸，3：3僵持不下時接連雙破，一口氣横掃3局，直落2鎖定勝利。

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札拉米澤（右）/拉柯希莫娃（左）直落二不敵對手。（記者陳志曲攝）

羅迪歐諾娃/珊德絲。（記者陳志曲攝）

李亞軒／吳芳嫺晚間特地赴台北小巨蛋觀戰，儘管頭號種子實力堅強，李亞軒反而沒有壓力，「跟輸球的扎拉米澤打過一次，她的球快又準，快嚇死我了。4強拚澳洲可能好一點，希望不要太緊張，打出自己風格。」

李亞軒（右）與吳芳嫺（左）在休兵日練球。（記者陳志曲攝）

羅迪歐諾娃（右）/珊德絲（左）將在明天迎戰李亞軒/吳芳嫺。（記者陳志曲攝）

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