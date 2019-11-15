2019國家隊主場最終戰 台灣女足逼和東南亞霸主泰國

台灣女足1：1逼平東南亞霸主泰國。（足協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年國家隊主場最後一戰，積極備戰2020東京奧運女足資格賽最後一輪的台灣女足在主場迎戰東南亞霸主泰國女足，在全場近千人觀眾面前以1：1逼平東南亞霸主泰國。

上半場台灣女足和泰國女足在場面上互有往來，可惜雙方後衛都有優異的表現，屢屢化解對方攻勢，但在補時第3分鐘後衛跟守門員的一次溝通失誤給了泰國隊絕佳機會，泰國隊12號Thongsombut吊門成功晃過守門員進球得手，泰國隊先馳得點取得1：0領先。

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下半場台灣女足立刻走馬換將加強反擊力度，第52分鐘，下半場替補上場的21號林欣卉在右路漂亮的傳中找到禁區內的7號陳燕萍，接應到傳球的陳燕萍立即凌空抽射，皮球應聲破網，1比1，台灣隊扳平比數！不過在此之後雙方火力又再度回歸平靜，幾波攻勢再度回到上半場欠缺臨門一腳的情形，最終台灣女足1：1戰平東南亞霸主泰國女足，為2019年的國家隊主場賽事畫下句點。

林欣卉。（足協提供）

陳燕萍。（足協提供）

賽後官方記者會上泰國隊教練表示：「我們今天場上欠缺組織，在東亞運動會之前還有很大的改進空間。跟前幾個月移訓時交手比較起來，台灣隊有十足的進步，場上表現也相當強悍的球隊，對於場上的解讀和教練戰術的理解也相當優秀，能夠徹底貫徹教練的意志。相信台灣隊假以時日加強經驗後會是一隻相當優秀的球隊。」

台灣隊總教練越後和男表示：「今天大家都辛苦了，賽前我們只有3天可以備戰，訓練時僅針對基本的防守進行調整。前20分鐘球員沒辦法適應泰國女足的速度，也造成選手有些猶豫，但之後選手進入狀況開始在前場壓迫泰國隊，也順利收到效果。對於1：1的平手有些可惜，希望球員能夠加強最後一腳的把握度。」

台灣隊總教練越後和男集合成員叮嚀。（足協提供）

隊長丁旗表示：「前20分鐘狀態不太好，之後在教練的指示下有讓情況改善，但我們浪費太多機會，這點可以做得更好。」

台灣女足隊長丁旗。（足協提供）

進球功臣陳燕萍表示：「首先要感謝我任教的學校（僑愛國小）願意支持我踢代表隊，雖然我們有些選手是社會人士，讓我們沒辦法有太多集訓時間，但隊上的氣氛相當團結。對於錯失太多機會覺得很可惜，希望之後可以做得更好。」

至於之後的緬甸客場和東亞盃女足決賽，越後教練表示：「緬甸的氣溫大約30多度，這場的速度可能要做調整。當然，我們把主要目標放在12月的韓國東亞盃決賽。也希望大家可以多多關注這批女足選手，有了關注這批選手才能變得更好。」

接下來台灣女足將在11月20日在緬甸客場出戰緬甸女足，12月前往韓國釜山出賽東亞盃女足決賽，最後在明年出賽在中國舉行的2020東京奧運女足資格賽最終輪。

台灣女足。（足協提供）

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