MLB》太空人偷暗號最大受害者？ 達比修有高EQ回應

達比修有前年世界大賽遭逢重大挫敗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人偷暗號疑雲惹議，前年世界大賽二度被太空人血洗、近日獲美媒聲援的日投達比修有表態，認為自己當年被打爆與偷暗號無關，就是自己投不好。

達比修有在2017年季中轉戰道奇，世界大賽第3戰先發只投1.2局遭KO，最終第7戰在主場登板再度只投1.2局被打爆，淪為戰犯黯然離開道奇。美媒《The Athletic》上週指出，太空人當年在主場外野架攝影機偷暗號，大聯盟官方已正式介入調查。

請繼續往下閱讀...

對於美媒提出，當年第7戰是因為投球小動作被抓到才被打爆，達比修有近日作出回應：「如果你問我是不是因為他們偷暗號，第7戰才被打爆，我不這麼覺得。太空人有許多傑出的球員，他們不需要這麼做。所以我覺得，不管他們有沒有偷暗號，結果都不會改變。」

達比修有世界大賽二度被太空人打爆。（資料照，美聯社）

達比修有透露，當年在世界大賽失利後，許多媒體也報導他的投球小動作被抓到，但他後來研究影片，並不覺得太空人有投機取巧，把職涯的重大挫敗歸責於自己表現不佳，已經從中學習到很多。

「我覺得如果我赦免自己，說我在世界大賽第7戰投不好、是太空人的錯，我就無法成長。」達比修有說，認為人生的重大挫敗極其重要，他已經遭遇很多次失敗，而世界大賽失利只是其中之一，「我想這仍會是我人生的重要一筆，我已從中學習到很多，所以我不能對自己仁慈，我想我會繼續接受這些結果。」

達比修有認為，報導指出太空人是在主場偷暗號，但他被打爆的第七戰，是在道奇球場登板先發，而對於近日道奇球迷的「道歉潮」，達比修有則說他把批評當激勵，「我沒有奢求這些，我不想他們改變心意。」

達比修有認為人生受挫至關重要。（資料照，USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法