NBA》紫金軍團拉警報 防守大將缺陣1至2週

湖人防守大將A.布萊德利（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人目前打出9勝2敗的戰績高居西部龍頭，團隊近況正火熱，今日湖人陣中卻傳出傷兵的消息，防守大將A.布萊德利（Avery Bradley）因右腿骨折將缺陣1至2週，之後球團會再次評估A.布萊德利的傷勢。

Lakers say that Avery Bradley has a hairline fracture in a non-weight bearing bone of his right leg （on the fibular head）. He will be re-evaluated in 1 to 2 weeks, and further medical updates will be provided at that time. The injury was discovered with a MRI yesterday. — Dave McMenamin （@mcten） 2019年11月15日

A.布萊德利曾在台灣時間11月4日，湖人與馬刺的比賽中與D.穆雷（Dejounte Murray）相撞導致右腿受傷，但經過X光檢查後並無大礙，A.布萊德利也僅休兵一場就返回先發陣容，最近湖人四場比賽，A.布萊德利也都擔綱先發，且出賽時間都在20分鐘以上。

請繼續往下閱讀...

不過右腿傷勢一直困擾著A.布萊德利，湖人保險起見決定讓A.布萊德利進行MRI檢查，最終發現A.布萊德利右腿腓骨的上端有髮絲狀裂縫，因此A.布萊德利將休兵1至2週，再由球團評估他的狀況。

對於A.布萊德利進入傷兵名單，湖人主帥沃格爾（Frank Vogel）提到，「這是同樣的傷勢，他一直在經歷巨大的痛苦，他們想透過MRI檢查進一步確認，隨後發現了問題，希望只有幾個星期。」

湖人目前場均失分是100.9分，排名聯盟第三，沃格爾強調A.布萊德利的防守能力是重要關鍵，「在防守端，他對球隊來說非常重要，我們會想念他的。」

此外，A.布萊德利場均能攻下9.6分、3.2個籃板、1.8次助攻，對於A.布萊德利的缺陣，沃格爾表示雖然今日交手國王時卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）可以上場，但因為腳踝的傷勢，不確定是否能像先前一樣頂替A.布萊德利的先發位置，另外朗度（Rajon Rondo）也是考慮人選，但有上場20分鐘的時間限制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法