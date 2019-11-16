MLB》被影射偷暗號不爽 耶利奇推特怒嗆達比修

耶利奇、達比修。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊偷暗號風波持續延燒，弄得人心惶惶，釀酒人隊現在也被影射本季曾出現過疑似偷暗號的舉動。結果引起釀酒人當家重砲耶利奇（Christian Yelich）激烈嗆聲。

芝加哥自媒體「Bleacher Nation」在推特上放出耶利奇在面對達比修的打席，指出當時耶利奇眼神往左外野牛棚區飄移，接著達比修查覺不對勁就退開投手板。

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Here's the video - it happens very quickly, and just before Yu steps off. Yelich is locked on Darvish, eyes flick toward left center, then back to Darvish. Yu steps off. pic.twitter.com/hqOSvGMGEh — Bleacher Nation （@BleacherNation） November 15, 2019

達比修今天也在自己的推特上解釋當時狀況：「我不知道他想做什麼，但很明顯他的眼神在飄，所以我才退開。」隨後再補上一句推文：「不過這並不代表釀酒人在偷暗號。」

但是耶利奇感覺被冒犯，旋即轉推達比修有的留言回嗆：「這太超過了，沒人在面對你的時候需要幫助。」達比修感覺無辜回應：「所以我不是有說『這並不代表釀酒人在偷暗號』嗎？（哭）」

Be better than this. Nobody needs help facing you https://t.co/DlUDwjJn4X — Christian Yelich （@ChristianYelich） November 15, 2019

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