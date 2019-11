MLB》被影射偷暗號不爽 耶利奇推特怒嗆達比修

耶利奇、達比修。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕太空人隊偷暗號風波持續延燒,弄得人心惶惶,釀酒人隊現在也被影射本季曾出現過疑似偷暗號的舉動。結果引起釀酒人當家重砲耶利奇(Christian Yelich)激烈嗆聲。

芝加哥自媒體「Bleacher Nation」在推特上放出耶利奇在面對達比修的打席,指出當時耶利奇眼神往左外野牛棚區飄移,接著達比修查覺不對勁就退開投手板。

請繼續往下閱讀...

Here's the video - it happens very quickly, and just before Yu steps off. Yelich is locked on Darvish, eyes flick toward left center, then back to Darvish. Yu steps off. pic.twitter.com/hqOSvGMGEh