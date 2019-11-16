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MLB》被影射偷暗號不爽 耶利奇推特怒嗆達比修

2019/11/16 09:14

耶利奇、達比修。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊偷暗號風波持續延燒，弄得人心惶惶，釀酒人隊現在也被影射本季曾出現過疑似偷暗號的舉動。結果引起釀酒人當家重砲耶利奇（Christian Yelich）激烈嗆聲。

芝加哥自媒體「Bleacher Nation」在推特上放出耶利奇在面對達比修的打席，指出當時耶利奇眼神往左外野牛棚區飄移，接著達比修查覺不對勁就退開投手板。

達比修今天也在自己的推特上解釋當時狀況：「我不知道他想做什麼，但很明顯他的眼神在飄，所以我才退開。」隨後再補上一句推文：「不過這並不代表釀酒人在偷暗號。」

但是耶利奇感覺被冒犯，旋即轉推達比修有的留言回嗆：「這太超過了，沒人在面對你的時候需要幫助。」達比修感覺無辜回應：「所以我不是有說『這並不代表釀酒人在偷暗號』嗎？（哭）」

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