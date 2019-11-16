網球》納達爾贏球未晉級四強 仍抱走年終球王

納達爾擊敗齊齊帕斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP年終賽小組賽賽程結束，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）昨晚擊敗希臘好手齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），不過A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）也直落二獲勝，兩人戰績都是2勝1敗打成平手，最後依決勝局來比分，由A.茲維瑞夫晉級四強。

納達爾昨晚與齊齊帕斯展開三盤激戰，兩人鏖戰了將近3小時才分出勝負，由納達爾以6：7、6：4、7：5獲勝。隨後A.茲維瑞夫以6：4、7：6賞俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）小組賽三連敗，這也讓該組的戰況相當混亂，因為納達爾、A.茲維瑞夫及齊齊帕斯都拿下2勝1敗。

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最後依循年終賽的規則，由A.茲維瑞夫擠下蠻牛，與齊齊帕斯一起晉級四強。另外一組則是由奧地利好手提姆（Dominic Thiem）及費德爾（Roger Federer）挺進四強，四人要來爭奪年終賽決賽門票。

納達爾雖然沒能挺進決賽，仍因為喬科維奇（Novak Djokovic）也止步小組賽，第五度拿下年終球王頭銜。

納達爾沒晉級年終決賽，仍抱走年終球王。（法新社）

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