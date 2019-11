NBA》甜瓜重返NBA 好朋友詹皇吐露心聲

「甜瓜」安東尼。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕一直引頸期盼重返NBA的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony),昨日終於傳出好消息,與拓荒者簽下非保障底薪合約,但今日「詹皇」詹姆斯(LeBron James)卻表態,希望安東尼有機會能成為湖人的一份子。

「詹皇」詹姆斯。(資料照,法新社)

安東尼上次在NBA出賽要追朔至去年11月9日,當時他效力火箭,不過之後被火箭交易到公牛,隨即遭公牛釋出,外界普遍猜測安東尼會到湖人與好朋友詹姆斯聯手,但最終湖人並沒有選擇簽下安東尼。

經歷超過一年多沒球打的日子,如今拓荒者給了安東尼這個機會,但詹姆斯坦言希望好友也可以在洛杉磯得到機會。

LeBron was asked at shootaround if he ever had doubts Melo would get another shot in the league. Here was his answer. pic.twitter.com/rRlIF9EgMp