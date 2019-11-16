NBA》甜瓜重返NBA 好朋友詹皇吐露心聲

「甜瓜」安東尼。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕一直引頸期盼重返NBA的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），昨日終於傳出好消息，與拓荒者簽下非保障底薪合約，但今日「詹皇」詹姆斯（LeBron James）卻表態，希望安東尼有機會能成為湖人的一份子。

「詹皇」詹姆斯。（資料照，法新社）

安東尼上次在NBA出賽要追朔至去年11月9日，當時他效力火箭，不過之後被火箭交易到公牛，隨即遭公牛釋出，外界普遍猜測安東尼會到湖人與好朋友詹姆斯聯手，但最終湖人並沒有選擇簽下安東尼。

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經歷超過一年多沒球打的日子，如今拓荒者給了安東尼這個機會，但詹姆斯坦言希望好友也可以在洛杉磯得到機會。

LeBron was asked at shootaround if he ever had doubts Melo would get another shot in the league. Here was his answer. pic.twitter.com/rRlIF9EgMp — Harrison Faigen （@hmfaigen） 2019年11月15日

「我想每個人都懷疑過，包括他自己。」當被《SB Nation》的記者Harrison Faigen問到是否懷疑安東尼會重返NBA時，詹姆斯如此表示，「我一直希望他能有這個機會，當他的名字與我們一起被提到時，我真的希望這個機會能出現，當我們陣中有人受傷時，我希望他能成為這裡的一份子，這件事情雖然沒有發生，但我很高興他得到機會可以重返球場。」

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