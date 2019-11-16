12強》「6搶1」4月打？ 中職有意見

中職會長吳志揚。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕台灣目前闖進東京奧運的方式只能冀望明年「6搶1」最終資格賽，但對於棒協宣布明年4月1日開打，中職會長吳志揚則有意見，表示回去後和體育署、棒協三方會再開會協調。

「我們回去一個禮拜內就會檢討，像是明年這個時間（指4月）會有不好的狀況，所有職棒聯盟都在季賽，關於旅外徵召和行程安排，都還必須傷腦筋。」吳志揚表示一般中職開季都在3月下旬，如果「6搶1」要在4月開打，時間點必須要仔細推敲。

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依據之前中職、棒協和體育署簽署的三方協定，中職仍負責「6搶1」組訓。但對於比賽舉行的時間點，棒協事先並沒有來協商，吳志揚則有些不解，「這個時間，還要再討論，如果主辦方有決定權的話，應該要好好商量，看是要往前還往後。」若是比賽時間往前移，可能中職賽事就要延後開打，但這些細節，都還需三方再協調。

對於之前在台中舉行的12強預賽，吳志揚表示其實選手對於比賽時間的安排也並不滿意，像是公辦熱身賽和預賽時間過於接近，只休1天就要開打。

「以後一級賽事和資格賽，中職的賽，要包括辦比賽。」吳志揚認為若是中職辦比賽，就會顧慮到組訓的時程安排，才真正有所謂的「主場優勢」。

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