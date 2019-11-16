NBA》傳奇球星戴上名人堂戒指 44年的等待為了「這原因」

傳奇球星羅素。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星羅素（Bill Russell）經過44年的等待，今日終於戴上名人堂戒指，羅素也鬆口在1975年拒絕參加名人堂頒獎儀式的原因，就是在等史上第一位在NBA選秀被選上的非裔美國球員庫柏（ Chuck Cooper ）入選名人堂。

現年85歲的羅素生涯獲獎無數，手握11枚冠軍戒、5座MVP獎盃，羅素也在1975年入選名人堂，但當時羅素拒絕參加頒獎儀式，不過並沒有說明原因，只告訴《New York Times》的記者是出於私人因素。

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In a private ceremony w/my wife & close friends A.Mourning @AnnMeyers @billwalton & others I accepted my #HOF ring. In ‘75 I refused being the 1st black player to go into the @Hoophall I felt others before me should have that honor. Good to see progress; ChuckCooperHOF19 @NBA pic.twitter.com/2FI5U7ThTg — TheBillRussell （@RealBillRussell） 2019年11月15日

今日羅素在推特上貼文，提到在一個私人儀式中，在他的妻子和好友莫寧（Alonzo Mourning）、邁爾斯（ Ann Meyers ）、華頓（Bill Walton）的見證下，戴上了名人堂戒指，並透露當年拒絕的原因，「在1975年，我拒絕成為第一位進入名人堂的黑人球員，我覺得在我之前，還有其他人該享有這項榮譽。」羅素在貼文中所指的球員就是庫柏。

庫柏在1950年透過選秀進入NBA，是史上第一位在選秀被選上的非裔美國球員，羅素認為庫柏更有資格在他之前得到名人堂的殊榮，因此遲遲未領取名人堂戒指，最終庫柏雖然已在1984年過世，但在今年成功入選名人堂，因此經過44年漫長的等待，羅素總算戴上名人堂戒指。

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