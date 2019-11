NBA》傳奇球星戴上名人堂戒指 44年的等待為了「這原因」

傳奇球星羅素。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA傳奇球星羅素(Bill Russell)經過44年的等待,今日終於戴上名人堂戒指,羅素也鬆口在1975年拒絕參加名人堂頒獎儀式的原因,就是在等史上第一位在NBA選秀被選上的非裔美國球員庫柏( Chuck Cooper )入選名人堂。

現年85歲的羅素生涯獲獎無數,手握11枚冠軍戒、5座MVP獎盃,羅素也在1975年入選名人堂,但當時羅素拒絕參加頒獎儀式,不過並沒有說明原因,只告訴《New York Times》的記者是出於私人因素。

In a private ceremony w/my wife & close friends A.Mourning @AnnMeyers @billwalton & others I accepted my #HOF ring. In ‘75 I refused being the 1st black player to go into the @Hoophall I felt others before me should have that honor. Good to see progress; ChuckCooperHOF19 @NBA pic.twitter.com/2FI5U7ThTg