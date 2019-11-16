12強》帶著遺憾入睡 吳昇峰：「難過就留在東京巨蛋。」

吳昇峰談遺憾心情。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕昨天因為1顆失投球吞敗，台灣隊先發投手吳昇峰坦言昨晚睡覺時仍帶有遺憾，但他為自己和台灣隊打氣，「難過就留在東京巨蛋，我們要在台灣打6搶1再來東京。」

吳昇峰昨天前6局只讓美國隊得1分，卻在7局兩出局因1顆失投滑球挨兩分砲，「覺得揹負大家的期待，前面投了6局好球，卻輸在一個打席。」回想昨天球一被打出去全場鴉雀無聲，吳昇峰坦言現在仍很難過。

請繼續往下閱讀...

昨賽後接受藥檢，吳昇峰看了網友留言，也做好被酸的準備，只是讓他看到很多讓人感動的留言，「如果沒有藥檢就出來受訪，我想我會大哭吧，還好經過藥檢時間沉殿，後來只有眼淚在眼眶打轉。」

對於吳昇峰來說，這絕對是至今讓他最難忘的國際大賽，「你們可能一下子就忘記，但對我來說是一輩子忘不了，至少我站在東京巨蛋初登板，我震驚了大家對我的看法。」

身為業餘球員，吳昇峰想向外界證明，「雖然職業球員的能力還是比業餘好，但希望大家看到業餘努力的一面，我不敢說我們有多好，但不至於差太多。」

這次台灣隊投手群的表現不俗，吳昇峰身為其中一分子，他認為投手間的好表現會互相感染，「自己負責的場次比較少，但就做好自己的部分，其他交給更有能力的人。」儘管一顆失投球造成遺憾，但他不會將難過帶回台灣，也希望台灣隊能在「6搶1」最終資格賽搶下冠軍、再回東京。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法