NBA》哈登連兩戰轟破40分 火箭拉尾盤衝出六連勝（影音）

James Harden （44 PTS & 8 REB） led the Rockets to a home win over the Pacers #OneMission pic.twitter.com/r84fjb4JnW — NBA TV （@NBATV） 2019年11月16日

〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）連2戰轟破40分，決勝節獨拿17分，率火箭甩開溜馬糾纏，拉尾盤以108：100贏球，衝出本季最佳六連勝。

上半場一度落後將近10分的火箭，在第2節尾聲要回領先，溜馬在決勝節反撲超前，哈登跳出接管比賽，第4節獨拿17分，砍進兩顆後撤步三分球，率火箭打出一波14：0猛攻，拉尾盤領先到比賽結束。

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哈登今天上場40分鐘，以5成命中率轟下44分，砍進6顆三分球，外帶8籃板5助攻4抄截全能表現，率領火箭衝出本季最長6連勝，期間哈登每場得超過36分，有3場轟破40分。

明星搭檔魏斯布魯克（Russell Westbrook）全場21投5中，此役17分8籃板6助攻，麥雷莫（Ben McLemore）貢獻21分全場次高。溜馬此役6人得分上雙，沙波尼斯（Domantas Sabonis）和麥德莫（Doug McDermott）各拿18分全隊最高。

哈登連2戰轟破40分。（美聯社）



魏斯布魯克貢獻17分8籃板6助攻。（美聯社）

哈登率火箭衝出本季最長6連勝。（美聯社）

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