NBA》畢爾44分10助攻擒狼 湯斯生日輸球不快樂（影音）

@RealDealBeal23 goes off for 44 PTS, 10 AST in the @WashWizards road win vs. Minnesota! #RepTheDistrict pic.twitter.com/NfTSCX5paf — NBA （@NBA） 2019年11月16日

〔體育中心／綜合報導〕巫師明星畢爾（Bradley Beal）連兩場轟下44分，率巫師以137：116擊敗人力短缺的灰狼，中止近期三連敗，灰狼壽星湯斯（Karl-Anthony Towns）獨拿36分，但沒能贏球歡慶24歲生日。

畢爾上役飆進44分，但巫師不敵塞爾提克苦吞三連敗，今天造訪灰狼主場，畢爾再度開啟得分模式，全場出手22次命中15球，命中率6成5，再度轟下44分，並送出10次助攻，生涯三度單場達陣40分10助攻為隊史之最。

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畢爾連2場砍進44分，率巫師中止三連敗。（USA TODAY Sports）

巫師22歲小將華格納（Moe Wagner）今從板凳出發，全場15投13中，斬獲30分15籃板皆為生涯最高，成為聯盟自1970年以來，第一位替補上場、單場命中率8成5、貢獻30分15籃板的球員。

灰狼得分王A.威金斯（Andrew Wiggins）今天因為個人因素缺陣，壽星湯斯獨挑大樑，雖然砍進全隊最高36分另有10籃板，但隊友火力零星難以支援，湯斯沒能贏球作為24歲生日禮物。

湯斯36分難挑大樑，生日夜輸球收場。（USA TODAY Sports）

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