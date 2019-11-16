12強》這次台灣隊凝聚力強 王勝偉透露溫馨細節

王勝偉透露此次台灣隊相處上的溫馨細節，圖為3局下王勝偉跑壘時傷到腿部提前退場。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕這次台灣隊展現強大凝聚力，在休息室的氣氛也非常好，王勝偉就表示從集訓到現在，過程中大家做了很多努力讓這個團隊變好、變團結。

「大家雖然都來自不同球隊，在過程中做了很多事情讓團隊凝聚力變好，像是做操最後，體能教練都會要求我們去做互相擊掌、互相鼓勵的擁抱動作。」王勝偉說，只是多了這些動作，就讓原本一道不熟悉的牆消失、變得熟悉起來。

請繼續往下閱讀...

王勝偉又說，在休息室裡，大家也會互相討論對手，回到飯店後，再一起相約吃飯，是以前在國家隊比較少見的部分。此外，像是除了大家會一起看情蒐影片，看完之後彼此對於看完影像的心得也會互相分享。

在這次比賽攻守俱佳，王勝偉坦言自己也做了很多功課，「不是躺在那邊就有好表現。」身為35歲的陣中老大哥，他說自己也會緊張，甚至賽後還會跑到廁所去嘔吐，笑說：「有次我還遇到金龍，他也是有要吐的感覺，其實都會緊張，我也都會去找心理老師聊。」

在這個壓力過程中，王勝偉卻說很享受，因為過程中做了很多努力，所以才會儘情享受一切。在今天對澳洲之戰，王勝偉3局下跑壘時展現拚勁，結果傷到腿部提前退場，也贏得現場球迷的掌聲。

王勝偉跑壘時傷到腿部提前退場。（特派記者林正堃攝）

王勝偉在此屆賽事扮演關鍵功臣。（資料照，特派記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法