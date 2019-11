NBA》皇上駕到！ 詹皇霸氣飛身顏扣嗨翻全場（影音）

「詹皇」詹姆斯。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今日在主場99:97力克國王奪下3連勝,其中全場最佳好球,莫過於湖人「詹皇」詹姆斯(LeBron James)在第二節的霸氣顏扣國王前鋒別利查(Nemanja Bjelica),瞬間讓全場球迷嗨翻。

The Lakers bench was all of us watching that LeBron poster pic.twitter.com/y53WQjHy4s

影片中可看到,國王在第二節還剩2分04秒時,小幅領先湖人3分,當時輪到湖人進攻,詹姆斯過半場後親自操刀,直接一條龍的長驅直入國王禁區,接著飛身單手顏扣別利查,除了讓別利查瞬間成為海報背景,也讓湖人板凳席上的球員紛紛起立致敬。

I don’t know if it’s possible to dunk it any harder than that. Listen to the rim and watch the ball. https://t.co/hf5UBIwdhr