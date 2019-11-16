NBA》皇上駕到！ 詹皇霸氣飛身顏扣嗨翻全場（影音）

「詹皇」詹姆斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日在主場99：97力克國王奪下3連勝，其中全場最佳好球，莫過於湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在第二節的霸氣顏扣國王前鋒別利查（Nemanja Bjelica），瞬間讓全場球迷嗨翻。

The Lakers bench was all of us watching that LeBron poster pic.twitter.com/y53WQjHy4s — NBA on ESPN （@ESPNNBA） 2019年11月16日

影片中可看到，國王在第二節還剩2分04秒時，小幅領先湖人3分，當時輪到湖人進攻，詹姆斯過半場後親自操刀，直接一條龍的長驅直入國王禁區，接著飛身單手顏扣別利查，除了讓別利查瞬間成為海報背景，也讓湖人板凳席上的球員紛紛起立致敬。

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I don’t know if it’s possible to dunk it any harder than that. Listen to the rim and watch the ball. https://t.co/hf5UBIwdhr — Marc J. Spears （@MarcJSpearsESPN） 2019年11月16日

詹姆斯這次的霸氣爆扣，也讓《The Undefeated》資深記者史比爾斯（Marc J. Spears）在推特中提到，「我不知道有沒有比這更困難的灌籃了，看這顆球還有聽這籃框的聲音。」

最終，詹姆斯斬獲全場最高的29分、11助攻，連4場比賽繳出雙十成績，也幫助湖人奪下三連勝，持續位居西部龍頭。

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