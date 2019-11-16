NBA》慘！開季至今只有2勝 勇士今不敵綠衫軍淪聯盟爐主

塔圖姆繳出塞爾提克最高的24分。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕本季飽受傷病困擾的勇士，今在主場迎戰東部第1的塞爾提克，灣區大軍一度有機會拿下本季第3勝，不料在第4節尾聲竟自亂陣腳，最終仍讓綠衫軍以105：100豪取10連勝。

塞爾提克今年開季氣勢如虹，雖然一哥海沃德（Gordon Hayward）因傷再度缺席，不過新同學沃克（Kemba Walker）和年輕核心J.布朗（Jaylen Brown）等人打出不錯化學效應，率隊拉出一波連勝。

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不過今前往勇士主場踢館，塞爾提克卻陷入苦戰，一度落後達雙位數，易籃後雖要回領先，但決勝節開局，勇士在柏克斯（Alec Burks）帶領下拉出一波5：0攻勢扳平，雙方陷入拉鋸；關鍵時刻，綠衫軍塔圖姆（Jayson Tatum）、沃克輪流挺身而出，助隊守住勝利。

替補上陣的柏克斯表現最佳，攻下勇士隊最高的20分。（美聯社）

塞爾提克塔圖姆繳出全隊最高24分、8籃板，J.布朗22分次之，勇士則以替補上陣的柏克斯表現最佳，攻下全隊最高20分，而後衛D.羅素雖挹注12分，卻也出現多達9次失誤。

D.羅素（左）雖拿12分，卻出現9次失誤。（美聯社）

勇士今輸球後，以2勝11負在聯盟墊底，勝率不到2成，而塞爾提克則是以10勝1負穩居東部龍頭，且為聯盟第1。

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