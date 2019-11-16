12強》台灣被淘汰仍展現鬥志 日本球迷直呼很感動！

台灣隊被淘汰仍展現鬥志。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今以5：1擊敗澳洲隊，複賽戰績2勝3敗，以第5名作收，表現不只獲得台灣球迷讚賞，日本各家媒體也報導台灣贏球消息，並引起日本球迷討論。

台灣今戰澳洲，比賽過程吸引日本媒體「full-count」即時更新戰況，賽後「西日本體育」、「baseballking」等媒體報導賽果。其中，「西日本體育」寫道，無緣決賽的台灣擊敗澳洲，展現出球隊不服輸的鬥志。

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在日本雅虎底下留言欄，最熱門之一的感言寫道，「台灣隊的大家都辛苦了，雖然日本先前大勝，感覺到台灣是相當強的隊伍，這次出賽的國家整體實力都有提升，因為南韓球隊秋訓沒來日本，明年春訓好像也未定，如果因此能增加日本和台灣的交流賽的話最好了。」

還有日本球迷說，「原本想再看一次日本跟台灣打冠軍賽的」、「昨天贏球就好了」、「希望最後能晉級東京奧運，今天的台灣是goodteam，非常棒的一場，謝謝你們」

今天台澳戰吸引7299名球迷進場，坐在右外野的台灣應援團聲勢更讓日本球迷印象深刻，「台灣應援團人數很多耶」、「東京巨蛋的台灣應援聲太威了」、「台灣在演奏羅德的應援，音量太驚人」。

還有一名日本球迷在推特留言，「回家的時候，隔壁的台灣夫婦跟我說，『謝謝你幫台灣加油」，然後還握手，我跟他回禮後相互道別。在日本能感受到台灣這種感覺，真的非常開心，台灣贏球太好了，台灣和澳洲代表的大家都辛苦了。」

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