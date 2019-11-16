12強》採訪林哲瑄 大聯盟知名記者大秀8字中文（影音）

林哲瑄敲出3分砲。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣以5：1擊敗澳洲，賽後推特擁有超過30萬人追蹤的大聯盟知名記者莫羅西（Jon Morosi）採訪開轟的林哲瑄，訪問前還大秀中文說，「哲瑄，恭喜你，幹得好！」

後來莫羅西以英文詢問林哲瑄在8局轟出全壘打，進入打擊前做了什麼準備。身為前紅襪大聯盟球員的他，不需要透過翻譯再翻一次，直接聽懂後用中文回應，「我那時候只是想說把球打強，因為前幾個打席沒有那麼積極攻擊，告訴自己積極，設定高點的球。」

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隨後林哲瑄更用英文直接回應莫羅西，而莫羅西問到第二個問題時，又突然講中文，表達說有支援他的粉絲跟他說「我愛你」，而上千人從台灣飛來這邊看他打球，「這對你有什麼特別的意義？」

林哲瑄則用中文說，「我覺得台灣人非常熱情，因為他們很愛棒球，然後特地飛來幫我們加油，很感動，雖然這次沒有拿到奧運代表權，但六搶一我們一定能做得到。」

Che-Hsuan Lin’s 8th-inning home run helped Chinese Taipei defeat Australia, 5-1, in the @WBSC @Premier12. Thank you to Che-Hsuan for his time in this interview after the game. @ctba @CPBL pic.twitter.com/oPRM33uPB8 — Jon Morosi （@jonmorosi） 2019年11月16日

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