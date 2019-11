12強》採訪林哲瑄 大聯盟知名記者大秀8字中文（影音）

林哲瑄敲出3分砲。(特派記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕台灣以5:1擊敗澳洲,賽後推特擁有超過30萬人追蹤的大聯盟知名記者莫羅西(Jon Morosi)採訪開轟的林哲瑄,訪問前還大秀中文說,「哲瑄,恭喜你,幹得好!」

後來莫羅西以英文詢問林哲瑄在8局轟出全壘打,進入打擊前做了什麼準備。身為前紅襪大聯盟球員的他,不需要透過翻譯再翻一次,直接聽懂後用中文回應,「我那時候只是想說把球打強,因為前幾個打席沒有那麼積極攻擊,告訴自己積極,設定高點的球。」

隨後林哲瑄更用英文直接回應莫羅西,而莫羅西問到第二個問題時,又突然講中文,表達說有支援他的粉絲跟他說「我愛你」,而上千人從台灣飛來這邊看他打球,「這對你有什麼特別的意義?」

林哲瑄則用中文說,「我覺得台灣人非常熱情,因為他們很愛棒球,然後特地飛來幫我們加油,很感動,雖然這次沒有拿到奧運代表權,但六搶一我們一定能做得到。」

Che-Hsuan Lin’s 8th-inning home run helped Chinese Taipei defeat Australia, 5-1, in the @WBSC @Premier12. Thank you to Che-Hsuan for his time in this interview after the game. @ctba @CPBL pic.twitter.com/oPRM33uPB8