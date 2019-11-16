網球》前任冠軍狹路相逢 俄匈美女名將海碩盃週日爭后

蒂雅琴科。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年台北海碩女網賽在台北小巨蛋進行，5年前單打冠軍蒂雅琴科（Vitalia Diatchenko）火力全開，6：3、6：2擊退蒙特內哥羅頭號種子科維妮奇（Danka Kovinic ），俄國第4種子4連勝1盤未失，強勢挺進單打決賽，持續朝賽史第二座后冠邁進，對手則為另位前任冠軍芭波絲（Timea Babos）。

身高180公分的蒂雅琴科，結實高宨媲美超級名模，兩年前甫獲海碩盃「最佳造型獎」，如今這位29歲長腿美女又以一襲平肩高衩洋裝再度得獎，場上球技也力壓群芳。這場「互破大戰」中蒂雅琴科強轟4記愛司，逼出14個破發點且6度得逞，次盤3：0時對手喊出傷停治療未受影響，再上陣持續施壓掌控節奏，「我只是專注在每一球，希望週日也能維持這種高水準狀態。」冷靜俄女穩紮穩打，僅花1小時18分鐘直落2快拍出線。

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科維妮奇。（資料照，記者陳志曲攝）

另場準決賽，名氣響亮的匈牙利第2種子芭波絲越戰越勇，6：1、6：2 轟垮保加利亞第8種子托莫娃（Viktoriya Tomova），也締造在台14連勝的傲人不敗紀錄。寶島堪稱芭波絲幸運地，2015年台北海碩盃、2018年台灣公開賽都抱走單打冠軍，如今挾著深圳WTA年終賽雙打三連霸的氣勢，她第3度訪台又連戰皆捷，已迫不及待預約賽史第2冠。

芭波絲。（資料照，記者陳志曲攝）

托莫娃。（資料照，記者陳志曲攝）

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