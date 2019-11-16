ABL》「野獸」林志傑、曾文鼎聯手出擊 富邦勇士首戰球迷擠爆主場力挺

富邦勇士開幕戰迎戰澳門黑熊。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第16季超級籃球聯賽冠軍隊台北富邦勇士，本季轉戰ABL東南亞職業籃球聯盟，今下午4點在開幕戰迎戰澳門黑熊，「野獸」林志傑睽違10年重返台灣籃壇，與曾文鼎聯手出擊，人潮不斷湧進和平籃球館，主場首戰氣勢非凡。

勇士轉戰ABL的歷史性首戰，以和平籃球館作為主場，賽前兩小時開放入場，已出現大批民眾在外等候的畫面，而球隊展現經營主場的決心，今場邊推出「勇士出任務」的零秒出手、控球好手、球給志傑等互動活動，以及熊讚合照活動，也有美食攤位區，讓球迷有更好的觀賽體驗，現場商品區的排隊人龍更是絡繹不絕。

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勇士在進場時特別發放LED手環，讓球迷在球場時一起參與聲光變化互動，此外，勇士更特別舉辦上季SBL冠軍戒頒獎儀式，隊長蔡文誠表示，「感謝公司打造如此棒的戒指，以及一起努力的教練團和隊友，冠軍不只屬於球隊，榮耀屬於大家，很開心大家能到主場開幕戰為我們加油。」

在賽前的奇幻光雕秀表演後，球員介紹入場時搭配高規格的聲光效果，加上啦啦隊隊長喊聲及「Fubon Angels」帶動球迷，勇士主場氣勢十足，一同對抗前來踢館的黑熊隊。

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