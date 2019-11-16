12強》不氣餒！ 逾7千球迷進場挺台灣隊

雖然明知台灣隊這次無緣取得奧運門票，但今天台澳戰進場為台灣隊加油的球迷比昨天的台美戰還多。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕台灣隊雖已無緣在世界12強取得下東京奧運門票，但今天中午和澳洲的最後一戰，東京巨蛋湧入了更多的球迷，估計超過7千人，大概是昨天的翻倍，甚至有球迷一早從台灣飛來還來不及下行李，帶著大型行李箱直奔球場。

今天的台澳戰，台灣為主場後攻，加油區位置也換到一壘後方，十點多觀眾陸續進場，一壘後方的自由席幾乎滿座，指定席人數也比昨天多很多倍，由於台灣隊昨天不敵美國，南韓又贏了墨西哥，台灣隊已確定無緣在12強拿到東奧門票，原本預料會降低球迷今天進場加油的動力，沒想到球迷還是以行動展現出力挺到底的決心。

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外野加油區的觀眾也比昨天明顯增多。（記者林翠儀攝）

不只台灣球迷，日本球迷也很死忠，自製日文版12強台灣隊球員名鑑，並在推特上擴散的古賀，今天穿著兄弟隊周思齊的球衣到場加油，古賀說他是在2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽時，因為觀看台日大戰而迷上了台灣職棒，去年開始到台灣看球賽，他是兄弟隊的粉絲，至今已去台灣9次看了31場球賽。

古賀很開心他自製的名簿獲得台灣球迷的好評，原本只是想把台灣球員介紹給日本球迷認識，沒想到台灣的反應比日本還熱烈。對於台灣隊這次惜敗，無緣拿下東奧門票，古賀也覺得很遺憾，「但能夠贏南韓，已經很努力了」。

日本球迷古賀自製日文版台灣隊球員名鑑，雖然台灣隊這次無緣拿下東奧門票，但他覺得台灣隊球員已經很努力了。（記者林翠儀攝）

今天台澳戰進場為台灣隊加油的球迷比昨天的台美戰還多，一壘後方自由席幾乎坐滿，指定席也都是人。（記者林翠儀攝）

觀戰的正妹球迷也增多了。（記者林翠儀攝）

觀戰的正妹球迷也增多了。（記者林翠儀攝）

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