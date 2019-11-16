ABL》「野獸」林志傑轟21分 富邦勇士主場開幕戰險勝澳門黑熊

林志傑。（記者陳志曲攝）



〔記者吳孟儒／台北報導〕台北富邦勇士轉戰ABL東南亞籃球聯盟的主場首役，吸引近滿場觀眾到和平籃球館力挺，最終靠著布拉第四節讀秒關鍵火鍋，加上林志傑的罰球鎖定勝利，他全場攻下21分，幫助勇士以95：91力退澳門黑熊，開幕戰旗開得勝。

勇士走向職業化的ABL，第一步先在陣容上大力補強，找來「黃金世代」好手林志傑、曾文鼎加入，還有前NBA選秀探花梅奧、賈西亞、布拉3外援，展現爭冠實力。

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林志傑與曾文鼎。（記者陳志曲攝）



同時為了落實主客場制，勇士以和平籃球館作為主場，今賽前推出一系列與球迷互動遊戲體驗，並以奇幻光雕秀表演為比賽揭開序幕，球員介紹入場時搭配高規格的聲光效果，加上應援隊長Travis喊聲及「Fubon Angels」帶動球迷，勇士主場氣勢非凡。

勇士在上半場與黑熊隊打完不相上下，戰成48平手，易籃後，林志傑第三節表現搶眼，帶球強勢切入籃下搶分要到加罰機會後振奮吶喊下一波進攻再飆進三分球，接著又靠快攻上籃搶分，一人連砍7：0高潮，將觀眾情緒帶到最高點，惜三節打完以68：72落後黑熊隊。

林志傑。（記者陳志曲攝）



賈西亞在決勝節逞威，瘋狂灌籃秀讓粉絲暴動，勇士逆轉戰局領先達雙位數，黑熊隊靠著鯨吞蠶食的攻勢在讀秒階段追到只差1分，但洋將布拉關鍵火鍋，掌握球權的林志傑迫使對手賠上運動道德犯規，最後他兩罰俱中擴大分差，享受現場球迷的勝利吶喊。

賈西亞奪全隊最高27分、12籃板，林志傑21分居次，布拉替補奪19分，蔡文誠17分，梅奧11分，黑熊隊以愛德華（Walton-Edwards Brandon）的35分最佳。

梅奧。（記者陳志曲攝）



布拉。（記者陳志曲攝）



富邦勇士在ABL首戰拿下勝利。（記者陳志曲攝）





富邦總教練許晉哲。（記者陳志曲攝）



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