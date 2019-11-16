網球》李亞軒／吳芳嫺拍落頭號種子 海碩盃雙打週日爭后

2019年台北海碩盃網球公開賽，雙打，台灣選手吳芳嫻（左）、李亞軒（右）3連勝首度挺進決賽。（記者王藝菘攝）



〔記者梁偉銘／台北報導〕2019年台北海碩女網賽在台北小巨蛋進行，地主希望李亞軒／吳芳嫺默契十足，6：3、6：4力退澳洲頭號種子羅迪歐諾娃（Arina Rodionova）／珊德絲（Storm Sanders）， 李／吳3連勝首度挺進決賽，週日下午2時將與第2種子斯洛維尼亞嘉可波薇茨（Dalila Jakupovic）／蒙特內哥羅科維妮奇（Danka Kovinic ）爭奪雙打冠軍。

晚間壓軸出擊的李亞軒／吳芳嫺，在現場地主球迷加油助威下士氣旺盛，第6、7局歷經互破拉鋸，緊接著第8局再度破發，順勢再保6：4先馳得盤；次盤李／吳又克服第4局發球失守的1：3頹勢，第5、9局雙破反撲，先連趕3局扳平，3：4時再一口氣横掃3局，總計只花68分鐘，直落2鎖定勝利，這也是2016年張凱貞／莊佳容屈居亞軍後，台將相隔3年重返決賽，兩人有信心為地主留下第8座雙打冠軍。

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至於本屆拚出代表作的卓宜萱／卓宜岑，下午則以2個4：6不敵第2種子斯洛維尼亞嘉可波薇茨／蒙特內哥羅科維妮奇，卓家姊妹4強止步，無緣與自家同胞會師決賽。

2019年台北海碩盃網球公開賽，雙打，台灣選手吳芳嫻（左）、李亞軒（右）獲勝晉級。（記者王藝菘攝）



2019年台北海碩盃網球公開賽，雙打，台灣選手吳芳嫻（左）、李亞軒（右）獲勝晉級。（記者王藝菘攝）



2019年台北海碩盃網球公開賽，雙打，台灣選手吳芳嫻（左）、李亞軒（右）獲勝晉級。（記者王藝菘攝）



2019年台北海碩盃網球公開賽，雙打，台灣選手吳芳嫻（左）、李亞軒（右）獲勝晉級。（記者王藝菘攝）



2019年台北海碩盃網球公開賽，雙打，台灣選手吳芳嫻（左）、李亞軒（右）獲勝晉級。（記者王藝菘攝）



2019年台北海碩盃網球公開賽，雙打，台灣選手卓怡萱（中）、卓怡岑（後）（記者王藝菘攝）



2019年台北海碩盃網球公開賽，雙打，台灣選手卓怡萱（右）、卓怡岑（左）（記者王藝菘攝）



2019年台北海碩盃網球公開賽，雙打，柯科維妮奇（左）、嘉可波薇茨（右）。（記者王藝菘攝）



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