第11屆重光盃開幕 陳炳甫：棒球外也要體驗人生

陳炳甫。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕第11屆重光盃全國少棒錦標賽今天開幕，來自全台灣16縣市、共32隊結束完上午賽程後，傍晚齊聚青年公園棒球場，由挑戰三連霸的桃園市龜山國小劉冠頡代表運動員宣誓，宣告賽事正式開始。

重光盃是由財團法人陳重光文教基金會舉辦，迄今已邁入第11屆，培育不少棒球才俊，董事長陳炳甫表示，每年都以感恩的心情舉辦重光盃，希望在推動棒球運動之餘也能兼顧選手品德教育與生活禮儀。

請繼續往下閱讀...

因應賽事宗旨，往年皆規劃選手許多不同於棒球的生活體驗，包括園遊會、貓空纜車、木柵動物園等等，今年則是參訪台北101，讓小朋友增廣見聞，也見證台灣的另一個驕傲。

啦啦隊女孩開場表演。（大會提供）

陳炳甫今天身著大會背心出席致詞，他表示，「棒球不一定是一輩子的事業，但希望大家能透過這項賽事認識棒球、尊重棒球。」

「除了比賽，我們安排了許多活動希望讓小朋友體驗，以前也帶小朋友到凱達大飯店學習西餐禮儀，除了棒球，人生與知識也很重要。」陳炳甫說：「要拿出自己最好的表現，但切記不要受傷，未來路還很長，大家加油。」

重光盃至今11年，代表已有不少「學長」已經進入或準備進入職棒戰場，台北市政府民政局局長藍世聰笑說，最近的世界棒球12強賽事，中華隊惜敗美國隊，距離2020年東京奧運就差臨門一腳，「希望各位小朋友繼續努力，未來有機會的話，幫台灣討回來！」

藍世聰表示，一項賽事連辦11年很不容易，「特別感謝陳炳甫董事長，希望大家以球會友，好好享受比賽。」

今年重光盃加入台北市龍山國小、台中市忠孝國小、嘉義縣和興國小、南投縣新街國小等4支新血，並特地表揚「全勤隊」，包括台中市力行國小、新北市新埔國小、桃園市龜山國小、台北市的東園國小與福林國小。

「邀請來參與的都是各縣市前幾名的勁旅，而且一定是品性受到肯定的學校。感謝他們支持重光盃，也希望他們未來繼續參與，一同為了台灣棒球運動而努力。」陳炳甫說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法